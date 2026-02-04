ЦБ заявил о тревожной ситуации с ценами в России

ЦБ: Повышение НДС несет риски сохранения высоких инфляционных ожиданий россиян

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22 процентов в начале 2026 года привело к росту потребительских цен в России. Об этом говорится в бюллетене Центробанка (ЦБ) «О чем говорят тренды».

Это обстоятельство является тревожным сигналом, так как может привести к сохранению инфляционных ожиданий россиян и бизнеса на повышенном уровне, пояснили в регуляторе. Эффект от увеличения ставки НДС рискует закрепиться в среднесрочной перспективе.

Подобное чревато замедлением дальнейшего снижения инфляции на внутреннем рынке, отметили в ЦБ. Реакция цен на повышение налогов и тарифов в начале года в конечном счете может удлинить инерционный инфляционный «хвост» от январского роста стоимости товаров и услуг, констатировали в ЦБ.

На этом фоне руководство регулятора будет сохранять жесткую денежно-кредитную политику в обозримом будущем. Это необходимо для приближения инфляции к целевому уровню в 4 процента годовых. «Устойчивое инфляционное давление и инфляционные ожидания остаются повышенными», — заключили в Банке России.

Темпы роста потребительских цен на внутреннем рынке начали резко ускоряться в начале января. За новогодние праздники инфляция в России разогналась до 1,26 процента, а к 19 января прирост составил 1,72 процента, превысив на треть план на весь год.

На динамику повлияло в том числе повышение тарифов логистическими компаниями, отмечал глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин. Другими причинами разгона цен в России эксперты назвали удорожание бензина и обслуживания техники. На этом фоне аналитики заговорили о возможных злоупотреблениях со стороны бизнеса.