Инфляция в России резко выросла

Росстат сообщил о росте цен с начала года на 1,26 процента

В период с 1 по 12 января 2026 года цены в России выросли на 1,26 процента, что в пересчете на суточные значения в 2,7 раза выше, чем за январь прошлого года (1,23 процента). Об этом сообщает Росстат.

Для продовольственных товаров инфляция с начала месяца составила 1,4 процента, при этом для плодоовощной продукции цены взлетели на 7,88 процента (огурец подорожал на 21,3 процента), а для остальной — на 0,92 процента.

В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен достигли 0,74 процента, а в секторе наблюдаемых услуг — 1,81 процента. Цены на дизельное топливо выросли на 1,3 процента, а на бензин — на 1,2 процента.

Высокий рост цен в начале года был ожидаемым на фоне 10-процентного повышения налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22 процентов. В Центробанке не исключали, что резкое замедление инфляции в декабре может быть компенсировано переписыванием ценников в начале года.

В октябре регулятор ожидал, что повышение НДС добавит к инфляции в России 0,6-0,8 процентного пункта в декабре-январе, однако в дальнейшем станет скорее дезинфляционным фактором.