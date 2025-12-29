Реклама

Экономика
17:07, 29 декабря 2025Экономика

В Банке России связали аномально низкую инфляцию с влиянием предстоящего повышения НДС

ЦБ связал резкое замедление инфляции с действиями бизнеса перед повышением НДС
Дмитрий Воронин

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Участники заседания совета директоров Банка России, состоявшегося 19 декабря, пришли к выводу о том, что в замедление роста цен по-прежнему значительный вклад вносят волатильные компоненты. Они предположили, что на аномально низкие темпы инфляции последних недель могли повлиять действия бизнеса в преддверии роста НДС. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки, опубликованном на сайте ЦБ РФ 29 декабря.

«Высказывалось мнение, что более низкая инфляция в начале декабря может быть связана с тем, что продавцы предпочитали не повышать цены или даже временно снижали их, стремясь сократить складские запасы перед повышением НДС», — говорится, в частности, в материалах.

В Центробанке также отметили, что оценить влияние этого фактора пока затруднительно, но допускается, что в начале 2026 года он может оказать обратное давление на цены, ускорив их рост.

За семь дней с 25 ноября по 1 декабря рост цен в России составил 0,04 процента, замедлившись неделя к неделе сразу втрое. Следующие две недели принесли почти столь же низкие уровни инфляции — по 0,05 процента каждая. На фоне этого власти заявили, что цены по итогам 2025 года вырастут менее чем на 6 процентов. В свою очередь глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 19 декабря отметила, что одного месяца с низкой инфляцией недостаточно, и регулятор больше внимания уделяет ее квартальным показателям.

После того, как Минфин анонсировал налоговые изменения, в Банке России предположили, что повышение НДС до 22 процентов приведет к росту цен на 0,6-0,8 процентного пункта в декабре-январе, но в дальнейшем поможет в замедлении роста цен.

