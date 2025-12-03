Инфляция в России резко замедлилась

Росстат сообщил о падении недельной инфляции до 0,04 процента

За неделю с 25 ноября по 1 декабря рост цен в России составил 0,04 процента, что в три раза меньше, чем в предыдущую неделю. Об этом сообщает Росстат.

Продовольственные товары подорожали на 0,06 процента, а отдельно плодоовощная продукция — на 0,8 процента (за ее исключением цены не изменились). Непродовольственные товары подешевели на 0,03 процента, а услуги стали дороже на 0,14 процента. В последний раз на таком уровне недельная инфляция находилась в период с 9 по 15 сентября.

В годовом выражении по состоянию на 1 декабря рост цен составил 6,61 процент (с начала года — 5,27 процента), неделей ранее показатель был 6,92 процента. Эту информацию уточнят после выхода статистики по инфляции за весь ноябрь. Из-за более широкого спектра оцениваемых товаров недельные и месячные данные по инфляции не всегда совпадают.

Накануне, 2 декабря, президент России Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!» предположил, что по итогам года инфляция в России опустится до шести процентов.

На том же мероприятии глава Минфина Антон Силуанов указал, что в условиях жесткой денежно-кредитной политики Центробанка повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22 процентов в 2025 году пройдет фактически незаметно и не слишком повлияет на инфляцию.