Ассистент Мэттью Перри получил тюремный срок за убившие актера инъекции

Бывший ассистент актера Мэттью Перри Кеннет Ивамаса был приговорен к 3 годам и 5 месяцам тюрьмы за участие в смерти звезды сериала «Друзья». Об этом сообщило The Guardian.

Ивамаса признан ответственным за инъекции наркотических веществ, которые он делал Перри, не имея при этом медицинского образования. Одна из инъекций была сделана в день, когда актера обнаружили мертвым в джакузи. Причиной смерти стала передозировка.

Ивамаса — последний из пяти обвиняемых по делу о гибели Перри, который предстал перед судом. 61-летний мужчина признал вину и получил тот срок, который и запрашивала для него прокуратура.

Ранее к 15 годам лишения свободы за поставку смертельной дозы препарата, которая привела к гибели Перри, была приговорена Джасвин Сангха. Ее называют «кетаминовой королевой» Лос-Анджелеса.