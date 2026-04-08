23:50, 8 апреля 2026Культура

Обвиняемая по делу о смерти Мэттью Перри получила 15 лет тюрьмы

Суд в США дал 15 лет тюрьмы фигурантке дела о гибели актера Мэттью Перри Сангху
Марина Совина
Мэттью Перри. Фото: Reuters

Суд в Лос-Анджелесе приговорил Джасвин Сангху, известную как «кетаминовая королева», к 15 годам лишения свободы за поставку смертельной дозы препарата, которая привела к гибели звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Известно, что в сентябре 42-летняя Сангха заключила сделку со следствием и признала в суде вину в продаже наркотиков, ставших причиной смерти актера в 2023 году.

Материалы по теме:
Лучшие ситкомы всех времен: топ-25 комедийных шоу, которые стоит посмотреть
Лучшие ситкомы всех времен:топ-25 комедийных шоу, которые стоит посмотреть
19 февраля 2026
Сериалу «Друзья» — 30 лет. Как он стал самой популярной комедией в мире?
Сериалу «Друзья» — 30 лет.Как он стал самой популярной комедией в мире?
22 сентября 2024

Ранее врач Сальвадор Пласенсия, снабжавший кетамином Мэттью Перри, был приговорен к 30 месяцам тюрьмы. Он признал свою вину в суде. По делу о смерти актера фигурантами проходят пять человек. Среди них — помощник актера и два врача

Мэттью Перри скончался 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет в своем доме в Лос-Анджелесе. Ассистент актера обнаружил его в джакузи без признаков жизни. Вскрытие показало, что уровень кетамина, обнаруженный в крови звезды, был примерно таким же, как при общей анестезии.

    Последние новости

    Иран поставил ультиматум США

    Путин оценил уровень обеспечения российской армии

    «Атлетико» на выезде обыграл «Барселону» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

    Сафонов отстоял на ноль и помог ПСЖ победить «Ливерпуль» в первом матче 1/4 финала ЛЧ

    Захарова оценила решение Молдавии о выходе из СНГ

    Россиянам разрешили ездить с иностранным водительским правам

    Обвиняемая по делу о смерти Мэттью Перри получила 15 лет тюрьмы

    В США заявили о планах Трампа наказать страны НАТО из-за Ирана

    Правоохранители прокомментировали покупку прокурором фитнес-марафонов у Лерчек

    В США назвали ключевую фигуру в перемирии с Ираном

    Все новости
