В США раскрыли детали расследования смерти звезды «Друзей»

LA Times: уровень кетамина в крови актера Перри был как при общей анестезии

Как показало вскрытие, уровень кетамина, обнаруженный в крови актера Мэттью Перри, был примерно таким же, как при общей анестезии. Такие детали расследования смерти звезды «Друзей» раскрыла американская газета Los Angeles Times (LA Times).

Судмедэксперты отметили, что препарат вызвал «чрезмерную стимуляцию сердечно-сосудистой системы и дыхательную недостаточность». В результате актер, который находился в тот момент в гидромассажной ванне бассейна, утонул.

По данным издания, полиция Лос-Анджелеса, Управление по борьбе с наркотиками США и Почтовая служба в настоящее время расследуют, как Перри мог получить такую дозу кетамина.

Мэттью Перри не стало 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет в своем доме в Лос-Анджелесе. Ассистент актера обнаружил его в джакузи без признаков жизни. Позже стали известны первые результаты вскрытия тела звезды.