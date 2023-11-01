Стали известны результаты вскрытия Мэттью Перри

TMZ: в крови актера Мэттью Перри не обнаружили фентанила и метамфетамина

Стали известны первые результаты вскрытия тела американского актера и звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, в крови артиста не было обнаружено запрещенных веществ фентанила и метамфетамина. Ранее сообщалось, что смерть актера могла быть вызвана передозировкой именно этих веществ.

Отмечается, что токсикологические исследования тела звезды продолжаются: криминалисты анализируют кровь артиста на предмет содержания других наркотиков или лекарственных препаратов в смертельных дозах. Окончательный результат исследований и точная причина смерти станут доступны через 4-6 месяцев.

О смерти актера стало известно 29 октября. Перри вернулся с тренировки по пиклболу и отправил своего помощника с поручением. Через два часа ассистент вернулся и обнаружил актера в джакузи без признаков жизни.

На месте происшествия не было обнаружено никаких запрещенных веществ, однако власти нашли рецептурные препараты. По данным TMZ, среди них были «антидепрессанты, успокаивающие средства и препарат от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ)».

Позже стали известны подробности смерти звезды «Друзей».