Раскрыты подробности смерти звезды «Друзей» Мэттью Перри

Мэттью Перри был уже мертв, когда помощник обнаружил его в джакузи

Актер и звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри был уже мертв, когда помощник обнаружил его в гидромассажной ванне поздно вечером в субботу, 29 октября. Подробности приводит PageSix.

Представитель пожарной службы Лос-Анджелеса сообщил изданию, что спасатели прибыли в дом Перри в Пасифик Палисейдс в 16:07 по местному времени и обнаружили «взрослого мужчину без сознания в отдельно стоящем джакузи».

«Свидетель поднял голову мужчины над водой и подтащил его к краю, а затем по прибытии пожарные вытащили его из воды», — сказал собеседник издания. Он уточнил, что медицинская оценка показала, что актер скончался до прибытия спасателей.

Представитель пожарной службы уточнил, что прибывшие на место пожарные не проводили искусственное дыхание 54-летнему Перри, поскольку медицинская помощь уже была бессильна.

О смерти актера стало известно 29 октября. Перри вернулся с тренировки по пиклболу и отправил своего помощника с поручением. Через два часа ассистент вернулся и обнаружил актера в джакузи без признаков жизни.

Сообщалось, что на месте происшествия не было обнаружено никаких запрещенных веществ, однако власти нашли рецептурные препараты. По данным TMZ, среди них были «антидепрессанты, успокаивающие средства и препарат от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ)».