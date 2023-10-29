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03:36, 29 октября 2023Культура

Умер звезда сериала «Друзья»

TMZ: умер звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри

Звезда сериала Друзья Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительным данным, актер утонул в джакузи, находясь в своем доме в Лос-Анджелесе. Как отмечает источник агентства, сотрудники службы экстренного реагирования прибыли на место происшествия по вызову об остановке сердца.

Также уточняется, что на месте смерти Перри не найдено наркотических веществ. Следов насильственной смерти также не обнаружено.

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      Екатерина Подвигина
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