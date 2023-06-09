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21:07, 9 июня 2023Среда обитания

Звезда «Друзей» купил дом в США

Актер Мэттью Перри приобрел особняк в Лос-Анджелесе почти за пять миллионов долларов
Мэттью Перри

Мэттью Перри. Фото: Jared Milgrim / The Photo Access / Globallookpress.com

Актер Мэттью Перри, известный по роли Чендлера в сериале «Друзья», приобрел дом в США. Об этом сообщает Dirt.

Сделка проходила вне рынка. Известно, что за покупку особняка 1957 года постройки, расположенного на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе, актер отдал без малого 5 миллионов долларов (почти 412 миллионов рублей) — на миллион меньше, чем просил владелец изначально.

В недавно отремонтированном одноэтажном особняке площадью 238,3 квадратных метра есть три спальни и четыре ванных комнаты, а также кухня, столовая, домашний кинотеатр. Среди особенностей объекта — наличие двустороннего камина, находящегося в двух комнатах сразу, а также раздвижных стеклянных дверей, которые ведут на крытую террасу.

На участке размером 0,08 гектара есть бассейн, а также площадка, предназначенная для разведения костра. Для парковки предусмотрен гараж на две машины.

В июне стало известно о том, что актеры Бен Аффлек и Дженнифер Лопес после долгих поисков купили новый дом. Звезды выбрали особняк в калифорнийском Беверли-Хиллз и заплатили за него около 60,9 миллиона долларов.

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    Полина Кислицына
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