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19:02, 1 июня 2023Среда обитания

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес после долгих поисков купили новый дом

TMZ: Бен Аффлек и Дженнифер Лопес купили особняк в Калифорнии

Фото: Allison Dinner / Reuters

Актер Бен Аффлек и актриса Дженнифер Лопес после долгих поисков купили новый дом. Пара заплатила за жилье в Лос-Анджелесе более 60 миллионов долларов. Об этом сообщает TMZ.

Актеры искали подходящий дом почти два года и не раз отказывались от сделок с другими объектами. В итоге они выбрали особняк в калифорнийском Беверли-Хиллз и заплатили за него около 60,9 миллиона долларов. Они закрыли сделку в течение недели.

В доме 12 спален, 24 ванные комнаты, домашний кинотеатр, винный погреб, сауна и массажный кабинет. На территории также есть отдельный спортивный зал, бассейн и дом для охраны.

Ранее Дженнифер Лопес сделала многомиллионную скидку на свое поместье в Лос-Анджелесе. Расположенную в районе Бель-Эйр недвижимость стали продавать за 39,99 миллиона долларов — на 2,5 миллиона долларов дешевле, чем планировалось.

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    Нина Ташевская
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