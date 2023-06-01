Бен Аффлек и Дженнифер Лопес после долгих поисков купили новый дом

TMZ: Бен Аффлек и Дженнифер Лопес купили особняк в Калифорнии

Актер Бен Аффлек и актриса Дженнифер Лопес после долгих поисков купили новый дом. Пара заплатила за жилье в Лос-Анджелесе более 60 миллионов долларов. Об этом сообщает TMZ.

Актеры искали подходящий дом почти два года и не раз отказывались от сделок с другими объектами. В итоге они выбрали особняк в калифорнийском Беверли-Хиллз и заплатили за него около 60,9 миллиона долларов. Они закрыли сделку в течение недели.

В доме 12 спален, 24 ванные комнаты, домашний кинотеатр, винный погреб, сауна и массажный кабинет. На территории также есть отдельный спортивный зал, бассейн и дом для охраны.

Ранее Дженнифер Лопес сделала многомиллионную скидку на свое поместье в Лос-Анджелесе. Расположенную в районе Бель-Эйр недвижимость стали продавать за 39,99 миллиона долларов — на 2,5 миллиона долларов дешевле, чем планировалось.