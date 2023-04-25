Дженнифер Лопес решила продать свое поместье в Лос-Анджелесе со скидкой в $2,5 миллиона

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес сделала многомиллионную скидку на свое поместье в Лос-Анджелесе. Расположенную в районе Бель-Эйр недвижимость теперь пытаются продать за 39,99 миллиона долларов (около 3,26 миллиарда рублей) — на 2,5 миллиона долларов дешевле, чем планировалось, сообщает Mansion Global.

Впервые поместье выставлялось на продажу в феврале за 42,5 миллиона долларов, но покупателя найти не удалось. Речь идет о поместье общей площадью 3,2 гектара. Главный дом был спроектирован архитектором Самюэлом Марксом в 1940 году. Площадь здания — 1,18 тысячи квадратных метров.

В особняке есть девять спален, гостиная, столовая, семейная комната, тренажерный зал, бар, камин, библиотека, кухня шеф-повара, зона отдыха и домашний кинотеатр на 30 мест. В интерьерах дома использованы дерево и камень. На территории поместья также находятся гостевой коттедж, бассейн, амфитеатр на 100 мест и поляна для игры в гольф.

Ранее была раскрыта стоимость нового дома Дженнифер Лопес и ее мужа, голливудского актера Бена Аффлека. По оценкам издания TMZ, Лопес и Аффлек заплатили более 60 миллионов долларов за особняк, у которого были замечены их машины и грузовики с вещами.