Дженнифер Лопес собралась заработать миллионы на продаже своего поместья

WSJ: Дженнифер Лопес выставила на продажу поместье в Лос-Анджелесе за $42,5 миллиона

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес решила избавиться от своего поместья в Лос-Анджелесе. Звезда собралась заработать на продаже недвижимости миллионы долларов, сообщает The Wall Street Journal.

Дело в том, что сама Лопес приобрела поместье в элитном районе Бэль-Эйр за 28 миллионов долларов в 2016 году, а продать планирует на 14,5 долларов дороже — за 42,5 миллиона долларов. За эти деньги покупатель получит особняк площадью почти 1200 квадратных метров на участке в 3,23 гектара.

Снаружи дом отделан камнем, штукатуркой кремового цвета и деревом, а внутри него расположены 9 спален и 13 ванных комнат. На территории поместья также есть просторная терраса, тренажерный зал, гостевой коттедж, амфитеатр на 100 мест, лужайка для гольфа, бассейн, SPA-центр, место для отдыха у костра и личное озеро с частным песчаным пляжем.

Кроме того, внутри есть двухуровневая гостиная с камином, барной стойкой и изогнутой кованой лестницей, столовая, отделанная деревянными панелями библиотека, кухня с каменным камином и уютным уголком для завтрака. На цокольном этаже главного дома также имеется роскошный кинотеатр.

Ранее стала известна стоимость нового дома Дженнифер Лопес и ее мужа, голливудского актера Бена Аффлека. Автомобиль певицы и четыре грузовика обнаружили рядом с огромным поместьем в городе Беверли-Хиллз округа Лос-Анджелес и предположили, что звездная пара сумела определиться с выбором жилья и переезжает в недавно приобретенный дом. По оценкам издания TMZ, Лопес и Аффлек заплатили более 60 миллионов долларов, однако точную стоимость журналисты не назвали.