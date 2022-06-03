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Названа предполагаемая стоимость нового дома Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

TMZ: новый дом Дженнифер Лопес и Бена Аффлека в Беверли-Хиллз оценили в $60 миллионов
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Фото: Yara Nardi / Reuters

Американскую певицу Дженнифер Лопес и ее жениха, голливудского актера Бена Аффлека, заподозрили в тайной покупке нового дома в США. Об этом пишет TMZ.

Источники издания обнаружили автомобиль артистки и четыре грузовика рядом с огромным поместьем в городе Беверли-Хиллз округа Лос-Анджелес и предположили, что звездная пара сумела определиться с выбором жилья и переезжает в новый особняк.

На участке есть кинотеатр, бассейн и все необходимое для жизни большой семьи. Отмечается, что дом ранее официально не выставляли на продажу, а его владельцем был Джеймс Пэкер — бывший жених певицы Мэрайи Кэри. По словам источников, Пэкер купил недвижимость за 60 миллионов долларов. По оценкам издания, Лопес и Аффлек заплатили больше этой суммы, однако точную стоимость журналисты не назвали.

В апреле Бен Аффлек и Дженнифер Лопес рассматривали для покупки поместье в районе Холмби-Хиллз стоимостью 165 миллионов долларов, а также два других особняка в этом районе, один из которых стоил 65 миллионов долларов.

Нина Ташевская
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