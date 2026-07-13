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17:01, 13 июля 2026Россия

Россия ударила по порту в Одесской области

Минобороны: Россия поразила два сухогруза в порту Одесской области
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Армия России нанесла удары по портам и судам Украины, в том числе по порту Южный в Одесской области. Об этом журналистам сообщило Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве отметили, что удар наносился с помощью беспилотников. В результате успешной атаки военнослужащие поразили два сухогруза в украинском порту.

Ранее стало известно, что российские военные атаковали объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры на Украине. Кроме того, удары наносились по местам хранения и цехам сборки беспилотников дальнего действия, а также по складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов.

В Минобороны сообщали, что в Черном море произошло боестолкновение с украинском катером. Как отметили в ведомстве, судно относилось к беспилотному типу, его удалось уничтожить.

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