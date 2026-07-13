Российский флот столкнулся с украинским судном в Черном море

Минобороны России: Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ

Черноморский флот России уничтожил в Черном море безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). О столкновении с беспилотным судном сообщили в российском Минобороны в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Другие подробности в ведомстве не привели.

Кроме того, за сутки средства противовоздушной обороны России сбили в зоне СВО 926 украинских беспилотников и 12 управляемых авиабомб, запущенных по российским объектам.

Минобороны регулярно сообщает о боестолкновениях с ВСВ в Черном море. Так об уничтожении группы безэкипажных катеров стало известно 8 июля. Тогда удар по морским дронам наносился расчетами барражирующих боеприпасов «Ланцет». Кроме того, о поражении шести катеров ведомство отчиталось 7 июля.

