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12:35, 13 июля 2026Россия

Российский флот столкнулся с украинским судном в Черном море

Минобороны России: Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Андрей Станавов / РИА Новости

Черноморский флот России уничтожил в Черном море безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). О столкновении с беспилотным судном сообщили в российском Минобороны в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Другие подробности в ведомстве не привели.

Кроме того, за сутки средства противовоздушной обороны России сбили в зоне СВО 926 украинских беспилотников и 12 управляемых авиабомб, запущенных по российским объектам.

Минобороны регулярно сообщает о боестолкновениях с ВСВ в Черном море. Так об уничтожении группы безэкипажных катеров стало известно 8 июля. Тогда удар по морским дронам наносился расчетами барражирующих боеприпасов «Ланцет». Кроме того, о поражении шести катеров ведомство отчиталось 7 июля.

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