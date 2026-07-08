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15:08, 8 июля 2026Россия

Минобороны сообщило о боестолкновении с ВСУ в Черном море

Минобороны России сообщило об уничтожении группы катеров ВСУ в Черном море
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Libkos / Getty Images

Российские военные уничтожили группы безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море. Об этом боестолкновении журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, удар по катерам наносился расчетами барражирующих боеприпасов «Ланцет».

Военнослужащим удалось сорвать планы украинских формирований, отметили в Минобороны.

Ранее стало известно, что армия России впервые уничтожила британский зенитно-ракетный комплекс Rapid Ranger, который ВСУ использовали в зоне спецоперации. Этот вид вооружения разрабатывался для прикрытия войск от беспилотников и других воздушных угроз.

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