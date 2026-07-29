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15:13, 29 июля 2026 (обновлено: 15:30, 29 июля 2026)Моя страна

В Бурятии совершили прорыв в диагностике рака

В Улан-Удэ начали выпуск препарата, который раньше был доступен только в центре России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

В Бурятии начали выпускать инновационный препарат для раннего выявления опухолей головного мозга. Производство запустили в Центре ядерной медицины в Улан-Удэ, сообщили в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), передает РИА Новости.

«Центр ядерной медицины в Улан-Удэ совершил прорыв: там начали выпуск инновационного препарата 18F-FET (фторэтилтирозин) для ПЭТ/КТ-диагностики опухолей головного мозга», — говорится в сообщении

Специалисты называют его одним из основных инструментов для ранней диагностики опухолей мозга. Раньше пройти обследование с таким препаратом можно было только в клиниках центральной части России, а теперь такая возможность появилась и на Дальнем Востоке. Причем процедуру проводят бесплатно по полису ОМС.

Центр оснащен циклотронным комплексом, радиохимической лабораторией, лабораторией контроля качества и современными ПЭТ/КТ-сканерами. Это позволяет принимать свыше 40 пациентов ежедневно.

Как отметили в КРДВ, препараты, произведенные в Улан-Удэ, уже поставляют не только в регионы Дальнего Востока, но и в Москву, а также Челябинск.

Отмечается, что проект реализовали в рамках государственно-частного партнерства. Общий объем инвестиций составил 1,4 миллиарда рублей. Часть средств была выделена в виде капитального гранта, также центр получил льготный кредит на развитие.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, отличник здравоохранения РФ Александр Серяков оценил прогресс в борьбе с раком за последние 10 лет.

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