Прогресс в борьбе с раком за последние 10 лет оценили

Онколог Серяков: Человечество стало значительно ближе к победе над раком

Человечество стало значительно ближе к победе над раком, заявил руководитель Онкологического центра «СМ-Клиника», доктор медицинских наук, профессор, отличник здравоохранения РФ Александр Серяков. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что за последние 10-15 лет многие виды онкологических заболеваний превратились из смертельного приговора в хронические заболевания или полностью излечимые состояния.

«Онкология пережила настоящую революцию. В России доля пациентов, победивших рак или находящихся в ремиссии более пяти лет, выросла с 52,9 процента в 2015 году до 60,1 процента в 2024 году. Одногодичная летальность снизилась до исторического минимума в 16,7 процента, а выявление болезни на ранних стадиях достигло 61,4 процента. Для медицины это колоссальный скачок», — пояснил онколог.

По его словам, самый яркий пример — метастатическая меланома. Раньше она считалась практически неизлечимой, а сегодня благодаря иммунотерапии пятилетняя выживаемость достигает 60 процентов. При раннем выявлении на первой стадии выздоровление наступает в 90-95 процентах случаев, а стадия in situ излечима полностью. Медицина перешла от универсальной химиотерапии к персонализированному лечению: таргетная терапия блокирует молекулы, отвечающие за рост раковых клеток, а иммунотерапия учит собственную иммунную систему пациента распознавать и уничтожать опухоль.

Серяков отметил, что активно внедряются мРНК-вакцины, онколитические вирусы, клеточная терапия и жидкостная биопсия. В России запущена отечественная вакцинная платформа, за шесть лет объемы противоопухолевой терапии выросли почти вдвое, введено 16 тысяч единиц медицинского оборудования и построено 18 современных онкологических центров. Главными вызовами остаются поздняя диагностика — около 40 процентов диагнозов все еще устанавливаются на поздних стадиях, — а также высокая стоимость инновационных препаратов и способность опухолей мутировать, вырабатывая устойчивость к лекарствам.

«Главный вектор развития сейчас направлен на раннее обнаружение через массовый скрининг и создание индивидуальных терапевтических схем под конкретный генотип опухоли каждого пациента. Полное искоренение всех форм пока невозможно, но переход от фатализма к управлению заболеванием уже состоялся», — заключил онколог.

Ранее дерматолог, косметолог Александра Пашкова раскрыла россиянам способы, которые помогут восстановить кожу после загара. Врач объяснила, что во время принятия солнечных ванн в коже запускаются воспалительные процессы, усиливается образование свободных радикалов, нарушается защитная функция, а также снижается уровень естественного увлажнения. В связи с этим она призвала после пребывания на пляже в первую очередь поработать над восстановлением эпидермального барьера, используя средства с церамидами, холестеролом, свободными жирными кислотами, скваланом и пантенолом.