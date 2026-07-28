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07:58, 28 июля 2026Экономика

Москвичам рассказали о погоде

Гидрометцентр: В столичном регионе ожидается гроза и до плюс 28 градусов Цельсия
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В столичном регионе во вторник, 28 июля, ожидается гроза и до плюс 28 градусов Цельсия, сообщили синоптики Гидрометцентра России.

Погода будет облачной с прояснениями. Во второй половине дня местами ожидается кратковременный дождь, по области местами гроза. Температура воздуха в Москве составит от 25 до 27 градусов тепла, по области от плюс 23 до плюс 28 градусов. Ветер будет дуть южный скоростью 6-11 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Синоптики отмечают, что атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал, что 30-градусная жара вернется в Москву в начале августа.

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