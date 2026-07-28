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08:46, 28 июля 2026 (обновлено: 08:49, 28 июля 2026)Наука и техника

Онколог назвал причины роста в России случаев заболевания одним видом рака

Врач Решетов: Рост случаев заболевания раком ротоглотки вызван вирусом папилломы человека
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: wedmoments.stock / Shutterstock / Fotodom

Самая распространенная опухоль головы и шеи — это рак ротоглотки. Рост случаев заболевания им связан с вирусом папилломы человека и Эпштейна-Барр, об этом рассказал академик РАН, директор Клиники онкологии, реконструктивной хирургии и радиологии Сеченовского Университета Игорь Решетов, его цитирует ТАСС.

«В настоящее время рак ротоглотки выходит на первое место. Это связано с распространением вирусных инфекций — вируса папилломы человека и Эпштейна-Барр. Первый влияет на развитие рака ротоглотки, второй — носоглотки», — уточнил онколог.

По словам врача, злокачественные опухоли возникают в ротовой полости, в глотке, гортани, в носу, околоносовых пазухах, орбине и в слюнных и щитовидных железах. Их распространенность можно сравнить с количеством опухолей молочной железы.

Решетов подчеркнул, что рак ротоглотки серьезно угрожает качеству жизни человека.

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