Онколог назвал причины роста в России случаев заболевания одним видом рака

Врач Решетов: Рост случаев заболевания раком ротоглотки вызван вирусом папилломы человека

Самая распространенная опухоль головы и шеи — это рак ротоглотки. Рост случаев заболевания им связан с вирусом папилломы человека и Эпштейна-Барр, об этом рассказал академик РАН, директор Клиники онкологии, реконструктивной хирургии и радиологии Сеченовского Университета Игорь Решетов, его цитирует ТАСС.

«В настоящее время рак ротоглотки выходит на первое место. Это связано с распространением вирусных инфекций — вируса папилломы человека и Эпштейна-Барр. Первый влияет на развитие рака ротоглотки, второй — носоглотки», — уточнил онколог.

По словам врача, злокачественные опухоли возникают в ротовой полости, в глотке, гортани, в носу, околоносовых пазухах, орбине и в слюнных и щитовидных железах. Их распространенность можно сравнить с количеством опухолей молочной железы.

Решетов подчеркнул, что рак ротоглотки серьезно угрожает качеству жизни человека.