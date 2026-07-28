Врач-онколог назвала способ обнаружить рак на «нулевой» стадии

Врач-онколог Мочалова: Анализ крови из вены позволит выявлять рак на нулевой стадии

Российские онкологи все ближе к внедрению технологий, способных кардинально изменить подход к диагностике злокачественных новообразований. Как рассказала «Известиям» доктор медицинских наук, руководитель отделения противоопухолевой лекарственной терапии Клинической больницы № 1 АО ГК «Медси» Анастасия Мочалова, ключевым прорывом может стать использование жидкой биопсии.

Суть метода в том, что на самых ранних этапах развития опухоль выделяет в кровоток фрагменты собственной ДНК — циркулирующую опухолевую ДНК. Обычный забор венозной крови позволит обнаружить болезнь на так называемой «нулевой» стадии, задолго до того, как новообразование станет заметным при КТ или МРТ. По словам специалиста, это открывает путь к практически стопроцентному излечению.

Кроме того, перспективным направлением врач назвала использование искусственного интеллекта. Нейросети уже сейчас способны анализировать большие объемы медицинских изображений и гистологических препаратов, замечая мельчайшие отклонения, которые могут быть не замечены человеком. ИИ также помогает прогнозировать реакцию опухоли на терапию, моделируя возможные сценарии лечения за считанные секунды. Существуют программы, позволяющие выделять группы пациентов, нуждающихся в более раннем и углубленном обследовании. По мнению Мочаловой, за такими технологиями — будущее онкологии.