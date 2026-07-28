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03:15, 28 июля 2026 (обновлено: 03:56, 28 июля 2026)Мир

Тегеран связался с Москвой на фоне атак ВСУ на иранское судно

Посол Джалали сообщил о контактах Минобороны РФ и Ирана по атаке ВСУ на судно республики
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Иран связался с Россией на фоне атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на судно исламской республики в Каспийском море. Министерства обороны двух стран находятся в контакте, об этом заявил иранский посол в Москве Казем Джалали, его слова приводит ТАСС.

«Официальные лица двух стран находятся в постоянном контакте, как представители МИД, так и Минобороны, а также других ведомств, так как поле сотрудничества Ирана и России очень широкое», — подчеркнул дипломат.

Ранее первый вице-спикер иранского парламента Али Никзад заявил, что Иран ответит Киеву за нападение на судно в Каспийском море. «Любая точка, откуда совершается агрессия против нашей страны и нашей территории, безусловно, станет законной целью», подчеркнул он.

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