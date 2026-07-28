Стало известно о подготовке Чернигова к обороне

ТАСС: ВСУ возводят фортификации в Черниговской области, Чернигов готовят к обороне

Вооруженные силы Украины (ВСУ) возводят фортификации в Черниговской области. Об этом заявили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«Украинские ресурсы продолжают публиковать информацию о возведении ВСУ фортификационных сооружений в Черниговской области», — сообщил собеседник агентства.

Уточняется, что местные жители также замечают подготовку к обороне Чернигова.

Ранее стало известно о серьезном ударе армии России по украинским позициям с БПЛА. Сообщалось, что российские артиллеристы уничтожили за ночь восемь пунктов управления дронами в составе ВСУ.