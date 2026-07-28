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10:30, 28 июля 2026Спорт

Министр спорта Италии дал совет Андреа Пирло

Министр спорта Италии заявил, что Андреа Пирло должен разобраться со своей совестью
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Mike Segar / Reuters

Министр спорта Италии Андреа Абоди заявил, что известный в прошлом футболист Андреа Пирло должен разобраться со своей совестью. Его слова приводит Calciomercato.

«Ситуация, которая происходит с февраля 2022 года, не оставляет места для легкомысленных решений. Тема ставок, связанных с Россией, еще больше усложнила ситуацию. Я ожидаю исправления ошибки. Каждый должен разбираться со своей совестью», — заявил Абоди.

Чемпион мира по футболу 2006 года должен был стать главным тренером сборной Италии, но из-за того, что он сотрудничает с российской букмекерской компанией, от его кандидатуры отказались. Также из национальной команды ушли ее технический директор Паоло Мальдини и его советник Леонардо.

В настоящий момент главным кандидатом на пост главного тренера сборной Италии является Роберто Манчини. Он уже работал на этой должности с 2018 по 2023 годы. Техническим директором команды может стать бывший защитник сборной и «Ювентуса» Джорджо Кьеллини.

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