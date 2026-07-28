Жена Милоша Биковича в бикини отдохнула на яхте

Жена Милоша Биковича Ивана Малич в бикини отдохнула на яхте с мужем

Сербская модель и юрист Ивана Малич поделилась снимками с отдыха, который она проводит с мужем, актером Милошем Биковичем. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя манекенщица опубликовала фото с яхты. Она позировала в бикини голубого цвета вместе с супругом. При этом Малич не уточнила, где именно проводит отпуск. «Спокойные дни», — подписала жена Биковича публикацию.

В феврале 2024 года Бикович высказался о потере роли в третьем сезоне «Белого лотоса». До этого планировалось, что он сыграет в сериале роль русского тренера по йоге. «Это так надо. Надо создавать скандалы, раз ты уже зашел в мир шоу-бизнеса», — отметил артист.