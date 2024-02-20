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11:13, 20 февраля 2024Культура

Милош Бикович высказался о потере роли в «Белом лотосе»

Актер Милош Бикович заявил, что в мире шоу-бизнеса надо создавать скандалы

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Сербский актер с российским гражданством Милош Бикович высказался о потере роли в третьем сезоне сериала телекомпании HBO «Белый лотос». Его слова приводит Пятый канал.

«Это так надо. Надо создавать скандалы, раз ты уже зашел в мир шоу-бизнеса», — сказал актер.

Ранее стало известно, кто заменит Биковича в новом сезоне «Белого лотоса».

В январе сообщалось, что Бикович сыграет русского в третьем сезоне «Белого лотоса» — он должен был стать тренером по йоге. При этом позже Министерство иностранных дел Украины раскритиковало HBO за решение привлечь к съемкам сербского актера. В ведомстве отметили, что Бикович является актером, выступающим в поддержку России.

«Белый лотос» — американский комедийно-драматический телесериал режиссера Майка Уайта. Первый сезон вышел в 2021 году, премьера второго состоялась 30 октября 2022-го. Шоу получило 10 премий «Эмми» и номинацию на «Золотой глобус».

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