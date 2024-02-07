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01:56, 7 февраля 2024Культура

Названа замена Биковичу в новом сезоне «Белого лотоса»

Deadline: Биковича в третьем сезоне «Белого лотоса» заменит болгарин Костов
Милош Бикович

Милош Бикович. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Сербского актера с российским гражданством Милоша Биковича в третьем сезоне сериала телекомпании HBO «Белый лотос» заменит болгарский актер Джулиан Костов. Об этом написало издание Deadline.

Костов известен ролью Федора Каминского в сериале Netflix «Тень и кость». Кроме того, он сыграл русского злодея Владимира Макарова в видеоигре 2023 года Call of Duty: Modern Warfare III.

Ранее сообщалось, что HBO решила не сотрудничать с Биковичем после массовой критики в социальных сетях.

В январе стало известно, что Бикович сыграет русского в третьем сезоне «Белого лотоса». Уточнялось, что в новом сезоне проекта артист исполнит роль тренера по йоге из России. Позже Министерство иностранных дел Украины раскритиковало HBO за решение привлечь к съемкам сербского актера. В ведомстве отметили, что Бикович является актером, выступающим в поддержку России.

«Белый лотос» — американский комедийно-драматический телесериал режиссера Майка Уайта. Первый сезон вышел в 2021 году, премьера второго состоялась 30 октября 2022-го. Шоу получило 10 премий «Эмми» и номинацию на «Золотой глобус».

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      Марина Совина
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