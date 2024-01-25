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16:19, 25 января 2024Культура

На Украине раскритиковали HBO за съемки Милоша Биковича

МИД Украины выразил недовольство телекомпанией HBO за съемки Милоша Биковича
Милош Бикович

Милош Бикович. Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Министерство иностранных дел Украины раскритиковало телекомпанию HBO за решение привлечь к съемкам в третьем сезоне сериала «Белый лотос» сербского актера с российским гражданством Милоша Биковича. Об этом пишет ТАСС.

Украинское ведомство отметило, что Бикович является актером, поддерживающим Россию. «Можете ли вы работать с [таким] человеком», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Милош Бикович сыграет русского в третьем сезоне «Белого лотоса». Утверждалось, что в новом сезоне проекта артист исполнит роль тренера по йоге из России.

«Белый лотос» — американский комедийно-драматический телесериал режиссера Майка Уайта. Первый сезон вышел в 2021 году, премьера второго состоялась 30 октября 2022-го. Шоу получило 10 премий «Эмми» и номинацию на «Золотой глобус».

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