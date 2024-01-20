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20:25, 20 января 2024Культура

Милош Бикович сыграет русского в новом сезоне «Белого лотоса»

«Антиглянец»: сербский актер Бикович сыграет русского тренера в «Белом лотосе»

Фото: Medija centar Beograd / Wikimedia Commons

Сербский актер с российским гражданством Милош Бикович сыграет русского в третьем сезоне «Белого лотоса». Об этом сообщает Telegram-канал «Антиглянец» со ссылкой на собственный источник.

Инсайдер, на которого ссылаются авторы канала, утверждает, что в новом сезоне проекта Бикович сыграет тренера по йоге из России. «А что, очень удобно: вроде как наших соотечественников в Голливуде пока все еще немножечко отменили, а Бикович — серб, взятки гладки, к тому же прилично говорить на нужном продюсерам языке давно наловчился», — пишут авторы канала.

«Белый лотос» — американский комедийно-драматический телесериал режиссера Майка Уайта. Первый сезон вышел в 2021 году, премьера второго состоялась 30 октября 2022-го. Шоу получило 10 премий «Эмми» и номинацию на «Золотой глобус».

О том, что Бикович снимется в сериале HBO, стало известно 12 января. Также в съемках участие примут Лесли Бибб, Джейсон Айзекс, Мишель Монахан, Паркер Поузи и Наташа Ротвелл.

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      Александра Лисица
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