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23:20, 12 января 2024Культура

Милош Бикович снимется в третьем сезоне «Белого лотоса»

Актер Милош Бикович снимется в третьем сезоне сериала «Белый лотос»
Милош Бикович

Милош Бикович. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Сербский и российский актер театра и кино, звезда фильма «Холоп» Милош Бикович снимется в третьем сезоне сериала «Белый лотос». Об этом сообщает Variety.

Съемки нового сезона стартуют в феврале. Детали сюжета не раскрываются. Также неизвестно, кого сыграет Бикович. В третьем сезоне также снимутся Лесли Бибб, Джейсон Айзекс, Мишель Монахан, Паркер Поузи и Наташа Ротвелл.

Ранее Бикович намекнул на пополнение в семье. Он сделал это при помощи рисунка на коже с изображением пары с маленьким ребенком, опубликованного в социальных сетях актера.

«Белый лотос» — американский комедийно-драматический телесериал режиссера Майка Уайта. Первый сезон вышел в 2021 году, премьера второго состоялась 30 октября 2022. Шоу получило 10 премий «Эмми» и номинацию на «Золотой глобус».

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      Марина Совина
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