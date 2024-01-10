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08:31, 10 января 2024Россия

Милош Бикович намекнул на появление у него ребенка

Милош Бикович с помощью рисунка на коже намекнул, что у него родился ребенок

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Global Look Press

Сербский и российский актер театра и кино, звезда фильма «Холоп» Милош Бикович намекнул на пополнение в семье. Он сделал это при помощи рисунка на коже с изображением пары с маленьким ребенком, опубликованного в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Намек распознали подписчики артиста, в комментариях под фото они стали оставлять поздравления с появлением малыша.

О том, что Милош Бикович может вскоре стать отцом, стало известно в сентябре прошлого года. Тогда актер опубликовал фотографию со своей возлюбленной Иваной Малич и поделился, что они счастливы и скоро будут родителями. Он признался, что раскрыть секрет раньше времени его вынудили папарацци.

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      Александра Синицына
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