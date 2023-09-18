Звезда «Холопа» Милош Бикович впервые станет отцом

Звезда фильма «Холоп» Милош Бикович впервые станет отцом

Сербский и российский актер театра и кино, звезда фильма «Холоп» Милош Бикович рассказал, что скоро впервые станет отцом. Об этом он сообщил в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артист опубликовал фотографию со своей возлюбленной Иваной Малич, заявив, что пара счастлива, так как скоро станет родителями. Он добавил, что собирался рассказать новость о пополнении в семье позже.

«Не хотели объявлять об этом до сих пор. Но в последние дни папарацци стали преследовать нас, и мы вынуждены раскрыть эту радостную новость раньше, чем планировали. Спасибо всем за ваши добрые слова и просим СМИ и журналистов нас не беспокоить! Когда и если мы захотим поговорить на эту тему, мы обязательно с вами свяжемся», — написал звезда «Холопа».

О сроке беременности избранницы актера, а также о поле будущего ребенка пара не сообщает. Известно, что Ивана Малич работает юристом и состоит в отношениях с артистом на протяжении последних двух лет.

Ранее австралийский дизайнер Бьянка Цензори, которую подозревают в браке с рэпером Канье Уэстом, вызвала слухи о беременности.