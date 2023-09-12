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13:51, 12 сентября 2023Культура

Жену Канье Уэста заподозрили в беременности

Фанаты заподозрили жену Канье Уэста Бьянку Цензори в беременности

Фото: Rachpoot / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Австралийский дизайнер Бьянка Цензори, которую подозревают в браке с рэпером Канье Уэстом, вызвала слухи о беременности. Об этом пишет The Sun.

Возлюбленная рэпера дважды появлялась на публике, прижимая фиолетовую подушку к животу, из-за чего фанаты заподозрили, что пара ждет ребенка.

Впервые фотографии Цензори, которая прогулялась по улицам Италии с фиолетовой подушкой вместо топа и в прозрачных капроновых колготках, появились в сети 7 сентября.

Ранее сообщалось, что Канье Уэсту с женой пожизненно запретили арендовать лодки в Венеции. Такое решение было принято после того, как пару застали за непристойным поведением — в сеть попали фотографии, на которых рэпер сидит на заднем сиденье речного такси, тогда как Цензори положила голову ему на колени.

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    Варвара Кошечкина
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