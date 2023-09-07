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17:45, 7 сентября 2023Ценности

Жена Канье Уэста прогулялась в прозрачных колготках и с подушкой вместо топа

Фото: Rachpoot / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Австралийский дизайнер Бьянка Цензори, которую подозревают в браке с рэпером Канье Уэстом, вновь вышла в свет в откровенном наряде и привлекла внимание папарацци. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

28-летняя предполагаемая жена музыканта прогулялась по улицам Италии с фиолетовой подушкой вместо топа в сочетании с прозрачными капроновыми колготками. В качестве обуви она выбрала бежевые туфли на каблуках, а на лицо нанесла макияж в стиле smoky eyes. Модельеру сделали гладкую укладку.

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В то же время Уэст появился на публике в костюме черного цвета, который состоял из майки и брюк прямого кроя. Рэпер надел обувь в виде носков и прикрыл лицо головным убором.

В мае Канье Уэст надел на прогулку с Цензори наряд, из-за которого стал объектом шуток в сети. Музыкант предпочел выйти в свет в футболке Sharp Umbro футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», черных лосинах и ботинках-«носках».

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    Карина Черных
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