В России допустили использование ядерного оружия для защиты союзников

Постпред Васильев: Стратегия ОДКБ допускает возможность использования ядерного оружия

Стратегия коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) допускает возможность использования ядерного оружия для защиты союзников в случае нападения. Об этом сообщил РИА Новости российский постпред при организации Виктор Васильев.

Кроме того, военная доктрина России также предполагает применение ЯО в таких случаях. Собеседник агентства отметил, что в принятом ОДКБ документе перечислены современные вызовы и угрозы коллективной безопасности. В их число, помимо прочего, входит «возможность увеличения числа государств, обладающих военными ядерными потенциалами, а также распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки».

Ранее президент Российского совета по международным делам (РСМД) Дмитрий Тренин заявил в разговоре с «Лентой.ру», что Россия применит ядерное оружие не только в ответ на удары по ее территории. Он напомнил об условиях, прописанных в ядерной доктрине. В частности, речь идет о массированных воздушно-космических ударах или агрессии против РФ или Белоруссии.