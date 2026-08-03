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07:52, 3 августа 2026Экономика

ЦБ указал на изменение потребительского поведения россиян

ЦБ: Россияне стали чаще экономить на фоне замедления роста реальных доходов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В первой половине 2026 года россияне в большинстве своем стали вести себя более экономно на фоне замедления роста реальных доходов и дорогих кредитов. Об изменении потребительского поведения граждан сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные, приведенные в июльском докладе Центробанка (ЦБ).

В целом за первые шесть месяцев этого года потребительская активность россиян выросла на 4,8 процента в сравнении с тем же периодом 2025-го. Однако подобный тренд повлек за собой смену потребительских привычек граждан, указывается в докладе «Региональная экономика».

Одними из главных трендов регулятор обозначил экономию россиян. Граждане стали чаще отдавать предпочтение бюджетным покупкам. Речь идет, например, о приобретении мебели или бытовых техники. Другим важным трендом ЦБ назвал активный переход граждан на маркетплейсы, этому поспособствовали, в частности, скидки.

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Изменение потребительских привычек россиян говорит о рациональном подходе к совершению покупок, отмечается в докладе регулятора. Продавцы, в свою очередь, стали подстраиваться под этот тренд, заманивая потребителей акциями, специальными ценами и доставкой, пояснили в ЦБ. Изменение предпочтений граждан затронуло в том числе товары непродовольственного сегмента — одежду, обувь, бытовую химию, товары для дома и ремонта. Чем менее обязательна покупка, тем заметнее экономия, констатировали в регуляторе.

О фактическом завершении так называемой «гонки зарплат», начавшейся в России вскоре после начала боевых действий на Украине, аналитики предупреждали еще в начале этого года. На фоне роста издержек у руководителей многих отечественных компаний, подчеркивали эксперты, стало гораздо меньше возможностей для поддержания столь же активного роста окладов сотрудников, как это было в 2023-2024 годах.

Следствием замедления темпов увеличения зарплат в стране, отмечали специалисты «Выберу.ру», стала усиливающаяся склонность россиян к экономии. По данным экспертов, почти 40 процентов граждан начинают урезать расходы уже через пять-семь дней после получения заработной платы. С учетом общей экономической неопределенности этот тренд, скорее всего, закрепится в среднесрочной перспективе, сошлись во мнении эксперты.

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