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08:45, 3 августа 2026 (обновлено: 08:53, 3 августа 2026)Россия

Губернатор раскрыл подробности атаки ВСУ на складской комплекс в российском регионе

Авдеев: Один человек пострадал при атаке ВСУ на складской комплекс во Владимирской области
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Один человек получил ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на складской комплекс во Владимирской области. Детали удара украинских беспилотников раскрыл губернатор региона Александр Авдеев в Telegram.

По информации Авдеева, при атаке пострадал молодой мужчина — он получил ранения в области головы. Специалисты начали оказывать ему помощь.

ВСУ атаковали Владимирскую область 3 августа. Как сообщали власти, удар пришелся по складскому комплексу в Собинском округе региона. В результате налета дронов на объекте начался пожар.

В Wildberries заявили, что все люди, которые находились в логистическом центре, были эвакуированы. На месте возгорания прибыли пожарные.

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