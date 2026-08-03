Жена ведущего с болезнью Альцгеймера раскрыла произошедшие в нем перемены

Жена ведущего с болезнью Альцгеймера Риттера заявила, что он стал медленнее соображать

Кэтлин Фриери, жена известного американского телеведущего Билла Риттера, у которого нашли болезнь Альцгеймера, раскрыла перемены, которые произошли в нем после постановки диагноза. О состоянии супруга она поговорила с People.

По словам Фриери, ее супруг изменился из-за болезни и стал медленнее соображать. «У него всегда был очень острый ум. Он всегда был отличным собеседником. Это все еще сохраняется в нем (...), но не происходит так же, как раньше. Все дается ему куда медленнее», — рассказала жена телеведущего. Она добавила, что все еще пытается осознать болезнь супруга.

Отмечается, что Риттер принимает лекарства и проходит лечение, замедляющее развитие болезни Альцгеймера. Телеведущий заявил, что теперь планирует посвящать большую часть времени семье. «Я не могу изменить свой диагноз и то, что меня ждет. Но я могу сделать так, что время, которое у нас есть, будет заполнено воспоминаниями, которые навсегда останутся с ними», — со слезами на глазах добавил он.

О том, что врачи обнаружили у него болезнь Альцгеймера, Риттер объявил в июне. Он уточнил, что заболевание находится на начальной стадии, и сообщил, что уходит с должности ведущего программы, в которой проработал более 25 лет.

