Известный ведущий рассказал о неизлечимой болезни и ушел из передачи после 25 лет работы

Американский ведущий Билл Риттер заявил, что у него обнаружили болезнь Альцгеймера

Известный американский телеведущий Билл Риттер, работающий на нью-йоркском телеканале WABC-TV сети ABC, объявил, что у него нашли болезнь Альцгеймера — неизлечимое заболевание, вызывающее проблемы с памятью и другими когнитивными функциями. Об этом он рассказал в эфире канала.

«После ряда анализов врачи сообщили мне, что у меня болезнь Альцгеймера», — заявил Риттер. Он уточнил, что заболевание находится на начальной стадии. По словам ведущего, медики назначили ему лечение, которое должно сдерживать его развитие.

Риттер также объявил, что уходит с должности ведущего программы Eyewitness News, в которой он проработал более 25 лет. Вместе с тем он добавил, что останется на телеканале WABC-TV и будет помогать молодым журналистам, а также рассказывать о лечении пациентов с болезнью Альцгеймера и об уходе за ними.

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