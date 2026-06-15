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18:51, 15 июня 2026Интернет и СМИ

Известный ведущий рассказал о неизлечимой болезни и ушел из передачи после 25 лет работы

Американский ведущий Билл Риттер заявил, что у него обнаружили болезнь Альцгеймера
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Craig Barritt / Getty Images for Hearst

Известный американский телеведущий Билл Риттер, работающий на нью-йоркском телеканале WABC-TV сети ABC, объявил, что у него нашли болезнь Альцгеймера — неизлечимое заболевание, вызывающее проблемы с памятью и другими когнитивными функциями. Об этом он рассказал в эфире канала.

«После ряда анализов врачи сообщили мне, что у меня болезнь Альцгеймера», — заявил Риттер. Он уточнил, что заболевание находится на начальной стадии. По словам ведущего, медики назначили ему лечение, которое должно сдерживать его развитие.

Риттер также объявил, что уходит с должности ведущего программы Eyewitness News, в которой он проработал более 25 лет. Вместе с тем он добавил, что останется на телеканале WABC-TV и будет помогать молодым журналистам, а также рассказывать о лечении пациентов с болезнью Альцгеймера и об уходе за ними.

Ранее стала известна история британца Джона Грина, у которого в 56 лет обнаружили деменцию. Его жена рассказала, что за несколько месяцев до постановки диагноза супруг стал жаловаться на рассеянность и трудности с использованием компьютера.

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