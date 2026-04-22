Жена мужчины с деменцией рассказала о проигнорированных ими симптомах болезни

Daily Mail: Рассеянность оказалась симптомом деменции у 56-летнего британца

Британцу Джону Грину было всего 56 лет, когда у него началась деменция. Его жена Джанет рассказала Daily Mail о том, какие симптомы болезни они с супругом поначалу проигнорировали.

Как вспоминает женщина, за несколько месяцев до постановки диагноза ее муж стал жаловаться на рассеянность. Он забывал о личных и деловых встречах, испытывал трудности на работе и не мог нормально пользоваться компьютером. Сначала супруги не обращали внимание на эти симптомы, однако состояние мужчины вскоре ухудшилось настолько, что он не смог водить машину и был вынужден уволиться.

Грин прошел обследование, которое выявило у него быстро прогрессирующую болезнь Альцгеймера — одну из самых распространенных форм слабоумия. Этот диагноз помог семье мужчины понять причину странностей в поведении отца семейства.

Джанет призналась, что оказалась не готова к тому, насколько тяжелым может быть уход за человеком с деменцией. По ее словам, характер ее мужа радикально изменился из-за болезни, а его поведение стало агрессивным и непредсказуемым. Женщине нелегко далось осознание того, что из партнера она превратилась в опекуна. К 2025 году состояние мужчины настолько ухудшилось, что его пришлось определить в специализированный дом престарелых.

Ранее невролог и гериатр Валерий Новоселов перечислил изменения в поведении человека, которые могут говорить о первых признаках деменции. Прежде всего на болезнь могут указывать проблемы с запоминанием и воспроизведением новой информации, предупредил он.

