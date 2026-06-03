Егор Крид снялся в кольчуге для бренда Гоши Рубчинского

Певец Егор Крид снялся в образе рыцаря для бренда российского дизайнера Гоши Рубчинского

Российский певец Егор Крид снялся в образе рыцаря для бренда дизайнера Гоши Рубчинского, который ранее работал со скандальным американским рэпером Канье Уэстом. Пост появился в Telegram-канале модельера.

На размещенном черно-белом снимке 31-летний исполнитель запечатлен в кольчуге и металлической перчатке. На других снимках, которые опубликованы в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) дизайнера, артист позировал в кожаном бомбере.

В сентябре 2025 года телеведущая Ксения Собчак снялась в одежде от Рубчинского. Тогда журналистка предстала перед камерой в красной рубашке указанного модельера с фразой «Готов к труду и обороне».

В феврале того же года стало известно, что Рубчинский разорвал сотрудничество с Канье Уэстом. В своих соцсетях россиянин сообщил, что его партнерство с брендом Yeezy подошло к концу.