16:41, 9 сентября 2025

Ксения Собчак снялась в рубашке Рубчинского с фразой «Готов к труду и обороне»

Ведущая Ксения Собчак снялась в красной рубашке дизайнера Гоши Рубчинского
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак снялась в одежде российского дизайнера Гоши Рубчинского. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя знаменитость предстала перед камерой в полный рост на улице. Она позировала в красной рубашке указанного модельера с фразой «Готов к труду и обороне». При этом журналистка заправила данный предмет гардероба в серые брюки с завышенной талией и расстегнула на нем верхние пуговицы.

«Сейчас любить Рубчинского легко — он суперзвезда. А я любила его, когда это еще не было настолько модным, но было ясно, что он — гений. В этом преимущество долгой жизни», — указала в подписи автор поста.

В феврале сообщалось, что Гоша Рубчинский разорвал сотрудничество с брендом Канье Уэста Yeezy.

.
