В Англии задумались о замене Черчилля совой

Банк Англии начал консультации по замене фото Черчилля на деньгах сипухой или лягушкой

Банк Англии начал консультации по выпуску новой серии банкнот британского фунта. О том, что в стране задумались о замене исторических личностей на деньгах на изображения животных, сообщает пресс-служба банка.

В Великобритании планируют заменить исторические фигуры, в том числе премьер-министра Уинстона Черчилля, на 18 эндемичных видов диких животных, включая сову-сипуху, большого кроншнепа, атлантического тупика и лягушку.

Голосовать за новое оформление купюр жители королевства могут по почте или через онлайн-форму на государственном портале. Им предлагается выбрать по два вида животных из трех категорий — млекопитающие, птицы, а также объединенной группы амфибий, насекомых и рыб.

Новые изображения украсят купюры номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов.

«Купюры разного номинала должны заметно отличаться друг от друга. Важно, чтобы на всех четырех купюрах были разные животные и чтобы они представляли разные природные среды обитания Великобритании. С учетом этого банк не обязательно выберет четыре вида животных, которые получат наибольшее число голосов.», — пояснили в Банке.

Сейчас на деньгах Великобритании изображены бывший премьер-министр Уинстон Черчилль (1874-1965), писательница Джейн Остин (1775-1817), художник Уильям Тернер (1775-1851) и математик Алан Тьюринг (1912-1954).

В январе 2024 года во Франции уничтожили крупную партию денег из-за неверного дизайна. Монетный дом страны Monnaie de Paris в ноябре выпустил 27 миллионов монет достоинством 10, 20 и 50 центов с новым рисунком. Однако их дизайн не утвердили в Еврокомиссии — позднее выяснилось, что изображения звезд на флаге ЕС на деньгах не соответствует требованиям. Компания возьмет на себя расходы по перечеканке монет, а рядовым налогоплательщикам за это платить не придется.