В Европе уничтожили крупную партию денег из-за дизайна

Politico: Франция уничтожила 27 миллионов монет из-за неутвержденного дизайна

Во Франции уничтожили крупную партию денег из-за неверного дизайна. О решении европейских властей сообщает Politico.

Монетный дом страны Monnaie de Paris в ноябре выпустил 27 миллионов монет достоинством 10, 20 и 50 центов с новым рисунком. Однако их дизайн не утвердили в Еврокомиссии — позднее выяснилось, что изображения звезд на флаге ЕС на деньгах не соответствует требованиям.

Чиновник министерства экономики Франции заявил, что Monnaie является автономной публичной компанией, а не частью французской администрации. Поэтому компания возьмет на себя расходы по перечеканке монет, а рядовым налогоплательщикам за это платить не придется.

В декабре Банк России выпустил серебряную монету номиналом три рубля с изображением кинорежиссера Леонида Гайдая, которому в 2023-м исполнилось бы 100 лет. На памятной монете, выпущенной тиражом 3000 экземпляров, изображен портрет Гайдая, держащего на руках любимую собаку, а также кинокамеры, кинопленки, годы жизни режиссера (1923-1993) и факсимиле его подписи.

Летом 2023-го Центробанк выпустил в обращение серебряную монету номиналом три рубля под названием «Творчество Виктора Цоя», на которой изображен музыкант, основатель и лидер группы «Кино» с микрофоном и гитарой.