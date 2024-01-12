Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
19:08, 12 января 2024Экономика

В Европе уничтожили крупную партию денег из-за дизайна

Politico: Франция уничтожила 27 миллионов монет из-за неутвержденного дизайна

Фото: FAB / ME / Reuters

Во Франции уничтожили крупную партию денег из-за неверного дизайна. О решении европейских властей сообщает Politico.

Монетный дом страны Monnaie de Paris в ноябре выпустил 27 миллионов монет достоинством 10, 20 и 50 центов с новым рисунком. Однако их дизайн не утвердили в Еврокомиссии — позднее выяснилось, что изображения звезд на флаге ЕС на деньгах не соответствует требованиям.

Чиновник министерства экономики Франции заявил, что Monnaie является автономной публичной компанией, а не частью французской администрации. Поэтому компания возьмет на себя расходы по перечеканке монет, а рядовым налогоплательщикам за это платить не придется.

В декабре Банк России выпустил серебряную монету номиналом три рубля с изображением кинорежиссера Леонида Гайдая, которому в 2023-м исполнилось бы 100 лет. На памятной монете, выпущенной тиражом 3000 экземпляров, изображен портрет Гайдая, держащего на руках любимую собаку, а также кинокамеры, кинопленки, годы жизни режиссера (1923-1993) и факсимиле его подписи.

Летом 2023-го Центробанк выпустил в обращение серебряную монету номиналом три рубля под названием «Творчество Виктора Цоя», на которой изображен музыкант, основатель и лидер группы «Кино» с микрофоном и гитарой.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Украина заключила исторический договор в сфере безопасности с Британией. Что вошло в соглашение?

      Беспилотник атаковал базу США в Сирии

      Приостановившая карьеру Туктамышева сообщила о возобновлении тренировок

      В «Москвариуме» рассказали о непростых родах косатки Наи

      В Россию решили привезти тысячи африканцев для борьбы с кадровым голодом

      Россиянин выжил после нападения сожительницы с ножом

      Кристен Стюарт снялась в оголяющем тело наряде и грязных носках для журнала

      Британия отказалась от прямого участия в конфликте на Украине

      Звезда популярного шоу на ТНТ заявила об усталости от юмора

      Россиянам раскрыли самые дешевые направления для путешествий в январе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости