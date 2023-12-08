ЦБ выпустил серебряную монету с создателем «Бриллиантовой руки»
Банк России выпустил серебряную монету номиналом три рубля с изображением кинорежиссера Леонида Гайдая, которому в 2023 году исполнилось бы 100 лет. В сообщении на сайте регулятора отмечается, что юмор создателя «Кавказской пленницы», «Бриллиантовой руки» и других шедевров советского кино «искрометен и понятен любому зрителю».
«Его фильмы (...) почитатели знают наизусть, а фразы героев давно разобрали на цитаты», — отметили в ЦБ.
На памятной монете, выпущенной тиражом 3000 экземпляров, изображен портрет Гайдая, держащего на руках любимую собаку, а также кинокамеры, кинопленки, годы жизни режиссера (1923-1993) и факсимиле его подписи.
Центробанк регулярно выпускает памятные монеты, посвященные различным событиям, городам, профессиям, людям, артефактам и явлениям науки и культуры. Так, в июле текущего года была представлена серебряная монета номиналом три рубля под названием «Творчество Виктора Цоя». Музыканта назвали кумиром своего времени, его песни стали символом эпохи перестройки и остаются популярными до сих пор.