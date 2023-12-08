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18:44, 8 декабря 2023Экономика

ЦБ выпустил серебряную монету с создателем «Бриллиантовой руки»

Банк России выпустил серебряную монету в память о режиссере Леониде Гайдае

Фото: Банк России

Банк России выпустил серебряную монету номиналом три рубля с изображением кинорежиссера Леонида Гайдая, которому в 2023 году исполнилось бы 100 лет. В сообщении на сайте регулятора отмечается, что юмор создателя «Кавказской пленницы», «Бриллиантовой руки» и других шедевров советского кино «искрометен и понятен любому зрителю».

«Его фильмы (...) почитатели знают наизусть, а фразы героев давно разобрали на цитаты», — отметили в ЦБ.

На памятной монете, выпущенной тиражом 3000 экземпляров, изображен портрет Гайдая, держащего на руках любимую собаку, а также кинокамеры, кинопленки, годы жизни режиссера (1923-1993) и факсимиле его подписи.

Центробанк регулярно выпускает памятные монеты, посвященные различным событиям, городам, профессиям, людям, артефактам и явлениям науки и культуры. Так, в июле текущего года была представлена серебряная монета номиналом три рубля под названием «Творчество Виктора Цоя». Музыканта назвали кумиром своего времени, его песни стали символом эпохи перестройки и остаются популярными до сих пор.

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      Дмитрий Воронин
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