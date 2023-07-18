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12:33, 18 июля 2023Экономика

Центробанк выпустил монету с символом эпохи перестройки Виктором Цоем

Центробанк выпустил серебряную монету «Творчество Виктора Цоя» номиналом три рубля

Банк России выпустил в обращение серебряную монету номиналом три рубля под названием «Творчество Виктора Цоя», на аверсе которой сам музыкант, основатель и лидер группы «Кино», с микрофоном и гитарой на фоне. Изображение монеты опубликовал официальный Telegram-канал ЦБ.

В сообщении Цоя описывают как кумира своего времени, песни которого стали символом эпохи перестройки и остаются популярными до сих пор. Также в ЦБ напомнили, что музыкант известен работами в кино — в фильме «Асса» он сыграл самого себя, а после главной роли в картине «Игла» журнал «Советский экран» признал его актером года.

В 2022 году фильм «Асса» оказался самый кассовым советским фильмом, вышедший в повторный прокат. В первый же уикенд проката, с 16 по 19 июня, он собрал более 1,5 миллиона рублей.

Центробанк регулярно выпускает памятные монеты, посвященные различным событиям, городам, профессиям, людям, артефактам и явлениям науки и культуры. В последний раз монета с изображением музыканта вышла в обращение в феврале, на ней был изображен композитор Сергей Рахманинов.

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    Платон Щукин
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