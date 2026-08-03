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14:47, 3 августа 2026 (обновлено: 14:56, 3 августа 2026)Ценности

Невеста прославилась в сети из-за необычной обуви на свадьбе

Невеста Сэмми Хилтон из США прославилась в сети из-за роликовых кроссовок на свадьбе
Алина Гостева
Алина Гостева

Кадр: @somechicknamedsammie / Tiktok

Невеста Сэмми Хилтон из США прославилась в сети из-за необычной обуви на свадьбе. Видео опубликовано в ее TikTok-аккаунте.

39-летняя американка появилась на церемонии в белом макси-платье. При этом, когда женщина шла между гостями к жениху, она приподняла подол и прокатилась на надетых ею роликовых кроссовках бренда Heelys.

В подписи Хилтон пояснила, что познакомилась с супругом 19 лет назад у магазина, в котором они вместе работали. В тот момент она также прокатилась перед ним в данной обуви. «Впервые он увидел меня, когда я проезжала в [кроссовках] Heely через парковку к зданию. Он подумал, что я самая крутая девчонка на свете!» — вспомнила автор поста.

Ролик набрал 721 тысячу просмотров. «Это было так весело! Ты королева!», «Обожаю, когда на свадьбах добавляют индивидуальности», «Какая трогательная деталь!», «Это так мило и забавно! И ты выглядишь прекрасно!», «По-моему, это культовый момент! Ты — крутая», — заявили юзеры.

Кроме того, впоследствии Хилтон дала интервью журналу People, который также обратил внимание на ее свадебное торжество.

В июне внешний вид 50-летней российской невесты взорвал соцсети.

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