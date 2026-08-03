Во Владимирской области локализовали пожар после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на складской комплекс. Об изменившейся обстановке сообщил глава российского региона Александр Авдеев в Telegram.
Уточняется, что пожар локализован на площади 100 тысяч квадратных метров. К тушению привлекли 203 человека и 67 единиц техники, а также вертолет МИ-8 МЧС России.
«Специалисты, в том числе прибывшие в усиление нашим спасателям из Ивановской и Московской областей, продолжают работу на объекте», — отметил Авдеев.
Об атаке ВСУ на складской комплекс во Владимирской области сообщалось ранее в понедельник, 3 августа. Удар пришелся по объекту в Собинском округе региона — после атаки в нем начался пожар. В Wildberries заявили, что все люди, которые находились в логистическом центре, были эвакуированы. По последним данным, пострадали три человека.