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14:46, 3 августа 2026 (обновлено: 14:55, 3 августа 2026)Россия

Обстановка после атаки ВСУ на складской комплекс в российском регионе изменилась

Во Владимирской области локализовали пожар после атаки ВСУ на складской комплекс
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Во Владимирской области локализовали пожар после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на складской комплекс. Об изменившейся обстановке сообщил глава российского региона Александр Авдеев в Telegram.

Уточняется, что пожар локализован на площади 100 тысяч квадратных метров. К тушению привлекли 203 человека и 67 единиц техники, а также вертолет МИ-8 МЧС России.

«Специалисты, в том числе прибывшие в усиление нашим спасателям из Ивановской и Московской областей, продолжают работу на объекте», — отметил Авдеев.

Об атаке ВСУ на складской комплекс во Владимирской области сообщалось ранее в понедельник, 3 августа. Удар пришелся по объекту в Собинском округе региона — после атаки в нем начался пожар. В Wildberries заявили, что все люди, которые находились в логистическом центре, были эвакуированы. По последним данным, пострадали три человека.

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