Обстановка после атаки ВСУ на складской комплекс в российском регионе изменилась

Во Владимирской области локализовали пожар после атаки ВСУ на складской комплекс

Во Владимирской области локализовали пожар после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на складской комплекс. Об изменившейся обстановке сообщил глава российского региона Александр Авдеев в Telegram.

Уточняется, что пожар локализован на площади 100 тысяч квадратных метров. К тушению привлекли 203 человека и 67 единиц техники, а также вертолет МИ-8 МЧС России.

«Специалисты, в том числе прибывшие в усиление нашим спасателям из Ивановской и Московской областей, продолжают работу на объекте», — отметил Авдеев.

Об атаке ВСУ на складской комплекс во Владимирской области сообщалось ранее в понедельник, 3 августа. Удар пришелся по объекту в Собинском округе региона — после атаки в нем начался пожар. В Wildberries заявили, что все люди, которые находились в логистическом центре, были эвакуированы. По последним данным, пострадали три человека.